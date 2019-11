Carla Diaz fala das críticas por interpretar Suzane von Richthofen no cinema

28/11/2019 | 13:11



Carla Diaz abriu o jogo sobre como foi interpretar Suzane von Richthofen nos cinemas! De férias após o longo período de filmagens, a atriz contou em entrevista à Patrícia Kogut que se sentiu preparada psicologicamente para encarar o papel por causa de suas experiências de mais de dez anos como atriz:

- Aprendi a lidar com as cenas psicologicamente fortes. É claro que fiquei ansiosa em muitos momentos, já que nunca tinha feito nada com uma carga emocional tão pesada, ainda mais por se tratar de uma história real. Mas conseguia me desligar ao fim de cada dia de filmagem. Foi como qualquer emprego que tem dias ruins e bons.

A atriz ainda falou sobre as críticas que recebeu por ter aceitado o papel, já que muita gente ficou dividida sobre a criação do filme, acreditando que um crime tão cruel não deveria ser retratado nas telonas:

- As pessoas envolvidas são muitos sérias e tudo foi feito com responsabilidade. Além do mais, todo ator quer fazer um trabalho que o tire da zona de conforto e que ganhe destaque. Como esse crime é um caso emblemático no país, a produção vem gerando uma expectativa grande. A forma inovadora como ela foi concebida também me conquistou desde o início.