Aos 15 anos de idade, Millie Bobby Brown fecha contrato de quase de 26 milhões de reais para atuar em filme

28/11/2019 | 13:11



Mais rica do que nunca! Millie Bobby Brown acaba de fechar um contrato milionário para atuar em um filme com previsão de estreia para 2020. De acordo com o site TMZ, a atriz de 15 anos de idade irá ganhar seis milhões e 100 mil dólares de dólares, quase 26 milhões de reais, para interpretar Enola Holmes, a irmã mais nova de Sherlock Holmes, em um próximo filme sobre a garota que decide se torna uma detetive particular, seguindo os passos do irmão.

De acordo com a publicação, se o filme vender bem a estrela de Stranger Things ganhará um bônus de aproximadamente três milhões e três mil reais. Como se isso não bastasse, Millie ainda tem direito a um pagamento pela produção, que costuma ser de mais de dois milhões de reais, e caso tenha que se deslocar ela poderá utilizar um jato particular. Finíssima! Caso o longa ganhe uma sequência, o patrimônio da estrela teen crescerá mais sete milhões e 500 mil dólares, o que em reais equivale a mais de 31 milhões.

Além de Millie, o filme conta com outros grandes nomes no enredo, como Helena Bonham Carter no papel de Senhora Holmes e Henry Cavill interpretando o famoso detetive inglês.