Andamos: Dirigibilidade é o ponto forte do novo Chevrolet Onix Premier

Na última quarta-feira (27), a equipe do Garagem360 andou no novo Chevrolet Onix Premier em algumas estradas do Rio Grande do Sul. Porém, este não foi um teste comum. Além de andar com o hatch nas ruas, foi possível avaliar o desempenho do modelo no autódromo do Velopark, para conhecer melhor as características dinâmicas do carro. E, em todos os cenários, ele se mostrou uma clara evolução do modelo anterior.

Chevrolet Onix Premier: como anda

O primeiro contato com o carro foi no banco do carona, já que só foi possível assumir o volante já no Velopark. Devidamente acomodado no cockpit, o acesso à pista foi autorizado para dar duas voltas rápidas com o Onix. Embora estivesse em uma pista, o objetivo não era demostrar o quão rápido o carro é, mas sim demonstrar sua capacidade de fazer curvas. Havia até duas chicanes na reta oposta, para reduzir a velocidade.

Raio-X Chevrolet Onix Premier Motorização: 1,0l turbo 12 válvulas 116 cv a 5.500 mil RPM (etanol/gasolina) Torque máximo líquido: 16,8 kgfm/ 16,3 kgfm a 2 mil RPM (etanol/gasolina) Transmissão: Automática de seis marchas – opção de troca manual por botão Dimensões: 4,16 m x 1,74 m x 1,47 m (comprimento x largura x altura) Distância entre eixos: 2,55 m Peso em ordem de marcha: 1.619 kg Tanque de combustível: 44 L Porta-malas: 275 L Preço: R$ 72.990

Conforme anunciado pela Chevrolet, o modelo hatch tem acerto mais firme que o sedã. Sua carroceria pouco rolava nas curvas do autódromo, e a direção transmitia mais segurança que a do três volumes. Pena que as voltas rápidas foram com o modelo automático, o que corta um pouco da experiência, principalmente pela falta de borboletas para a troca manual no Onix.

Após as voltas na pista, foi a hora de cair na estrada com o hatch. Cerca de 50 km separam o Velopark e a fábrica de Gravataí. No trajeto, feito quase que totalmente em rodovias, o Onix mostrou suas qualidades em estradas. Mesmo sendo mais firme que o Onix Plus, ele não é desconfortável. A estabilidade agrada, não passando a sensação de flutuação para o condutor acima dos 100 km/h.

Em resumo, essa primeira impressão do Onix hatch foi positiva. De fato, a nova geração representa uma profunda evolução do modelo anterior. Entretanto, resta saber como o mercado vai receber o modelo, que até aqui é o carro mais vendido do Brasil, e se os casos de incêndio do sedã irão comprometer, de alguma forma, as vendas do hatch.

