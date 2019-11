Ducati lança nova geração da Diavel 1260 S por R$ 95 mil

Leo Alves



28/11/2019 | 12:48

A Ducati anunciou o lançamento da segunda geração da Diavel 1260 S no Brasil. Equipada com o motor V2 de 1.262 cc de 156 cv, ela chega em versão única e com preço sugerido de R$ 94.900. Haverá uma pré-venda especial para as 18 primeiras unidades, com bônus de R$ 5 mil para a aquisição de itens da linha boutique ou acessórios.

Ducati Diavel 1260 S: mudanças

Além da mudança no motor, a moto recebeu outras novidades. A distância entre-eixos cresceu 40 mm, tendo agora 1.600 mm. Um chassi tubular mais curto e uma balança traseira monobraço também foram adicionados.

Para auxiliar a condução, diversos recursos eletrônicos fazem parte do conjunto, como os freios ABS, controle de tração, controle de velocidade de cruzeiro, e os sistemas de controle de largada e Ducati Wheelie Control Evo.

