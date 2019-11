Caminhão bate em fiação elétrica na Vila Vivaldi

Do Dgabc.com.br



Um caminhão bateu em fiação elétrica, na Rua Tietê, altura do número 853, na Vila Vivaldi, em São Bernardo. Duas vítimas aguardaram dentro do automóvel por cerca de 30 minutos até que a Enel -- concessionária responsável -- chegou e desligou a energia local para tirar as duas pessoas com segurança de dentro da cabine.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caminhão passou pela via e levou os fios, os arrancando dos postes. O cabo que ficou preso no veículo era de uma casa, de tensão 220 volts. A energia da residência já foi restabelecida e os dois homens que estavam no caminhão passam bem.

Duas viaturas da corporação fizeram a segurança elétrica. O departamento de trânsito também foi ao local para diminuir os impactos de desvio de via.