FPF divulga grupos da Copinha com sexteto do Grande ABC

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



28/11/2019 | 12:25



A FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgou nesta quinta-feira os 32 grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020, entre 2 e 25 de janeiro. E, pela primeira vez, o Grande ABC será representado por seis equipes (Santo André, EC São Bernardo, São Bernardo FC, São Caetano, Água Santa e Mauá FC) além de ser sede de três chaves nos estádios 1° de Maio, Inamar e Pedro Benedetti.

Anfitrião do Grupo 29, o Cachorrão terá parada dura pela frente, uma vez que o São Paulo é um dos integrantes ao lado de Operário-PR e Palmeira-RN. Já o estreante Mauá FC sediará a Chave 26 e terá as companhias de Avaí, Nova Andradina-MS e Atlético-CE. Quem também jogará em casa é o Água Santa, que mandará em Diadema as partidas do Grupo 25, que mais uma vez terá o Flamengo como um dos integrantes, além de Vitória da Conquista-BA e Trem-AP.

Os outros três times da região jogarão em outras sedes. O São Bernardo FC ficará em Guaratinguetá e pelo Grupo 24 terá pela frente Manthiqueira, ABC-RN e Resende-RJ. O São Caetano, por sua vez, estará no Grupo 31, com jogos no Nicolau Alayon (Capital), tendo como primeiros adversários Nacional, Ceará e Canaã-BA. Por fim, o Santo André integrará a Chave 20, em Jaguariúna que, além do time da casa, contará com Criciúma e Náutico-PE.