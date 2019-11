Do Dgabc.com.br



28/11/2019 | 12:16



O Primeiro Grande Encontro do Samba, na Estação Cultura, será neste domingo (1º), a partir das 11h, com a reunião de nomes de um dos principais gêneros musicais do País, como Royce do Cavaco e Luizinho SP.



O evento, realizado pela Secult (Secretaria de Cultura), foi idealizado com intuito de comemorar o Dia Nacional do Samba, celebrado no dia 2 de dezembro.



Além dos sambistas convidados, o evento contará com a participação de grupos de samba, intervenções de dança, gastronomia típica de boteco (food trucks e barracas), espaço infantil com brinquedos gratuitos e uma bela exposição de Adoniran Barbosa.



Para fazer parte do Primeiro Grande Encontro do Samba, basta levar 2kg de alimentos não-perecíveis, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade.





SERVIÇO

Primeiro Grande Encontro de Samba

Estação Cultura: Rua Serafim Constantino, s/n, piso superior do Terminal Rodoviário Módulo 2.

Horário: a partir das 11h

Entrada: 2 kg de alimentos não perecíveis

Classificação: Livre