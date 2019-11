Luísa Sonza irrita a produção do Dança dos Famosos com faltas, atrasos e choro pelos bastidores

28/11/2019 | 12:11



Luísa Sonza já deixou o Dança dos Famosos, mas sua participação no programa marcou a produção - de um jeito nada positivo! A cantora foi eliminada no último domingo, dia 24, e, segundo o jornal Extra, o comportamento dela nos bastidores e a falta de comprometimento com o quadro desagradou a equipe do Domingão do Faustão.

De acordo com a publicação, a voz de Garupa não aguentou a pressão da competição. A loira chegava atrasada ou até mesmo faltava nos ensaios, tinha dificuldade para aprender as coreografias e chorava pelos bastidores. Tudo isso irritou a produção, pois a equipe tinha que trabalhar depois da hora estipulada para os ensaios, já que a esposa de Whindersson Nunes nunca estava lá na hora e não mostrava empolgação para competir na pista de dança - algo que é esperado de todos os participantes do quadro. Que babado!

Além disso, Luísa também desapontou por já ter sido eliminada. Quando foi convidada para o Dança, esperavam que ela chegasse até a final e no começo da competição ela estava até mesmo liderando o ranking. Porém, com tantos shows, viagens, campanhas e compromissos ela não se dedicou e acabou fora da atração dominical.