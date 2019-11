Gugu Liberato se despede na semifinal de Canta Comigo e emociona: - Acho que a gente vai sentir saudades

28/11/2019 | 12:10



Gugu Liberato, morto aos 60 anos de idade após sofrer um acidente doméstico em sua casa em Orlando, nos Estados Unidos, foi homenageado no programa Canta Comigo, que foi ao ar na última quarta-feira, dia 27.

Assim que o reality show começou, André Bankoff explicou que a exibição da semifinal já havia sido gravada pelo apresentador.

- A Record decidiu exibir os últimos dois episódios, que já foram gravados, em respeito à história de Gugu e em forma de agradecimento por tudo que ele fez aqui, na Record e na televisão brasileira. Vai ser impossível não se emocionar, disse.

Em seguida, na abertura, Gugu surgiu como se fosse um dos candidatos. Os 100 jurados se surpreendem e começam a ovacioná-lo.

Já no encerramento houve outro momento de emoção. A emissora reexibiu imagens de Gugu no palco e editou com trechos de uma fala dele repleta de significados:

- Acho que a gente vai sentir saudades uns dos outros. De verdade. Foi muito legal. Matar saudades pela TV, né?

Enquanto a atração estava no ar, o corpo do apresentador estava a caminho do Brasil para ser velado nesta quinta-feira, dia 28, na Assembleia Legislativa de São Paulo.