São Caetano realiza Cãominhada neste domingo

28/11/2019 | 12:11



A Prefeitura de São Caetano realiza a 1ª Cãominhada, desde o lançamento do Programa Municipal de Saúde e Bem-estar Animal, anunciado pelo prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), no dia 10 de novembro. O evento, que deverá reunir centenas de pets, será neste domingo (1º), com concentração a partir das 9h, em frente ao CISE (Centro Integrado de Saúde e Educação) da Terceira Idade João Castaldelli (Avenida Presidente Kennedy, 2.400, Bairro Olímpico).

Além de proporcionar um ambiente de lazer e alegria para os bichinhos, a Cãominhada é alusiva ao Dezembro Verde, de conscientização contra o abandono de animais. O percurso vai até a esquina da Avenida Presidente Kennedy com a Rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, e volta pela Rua de Lazer até o CISE João Castaldelli, totalizando aproximadamente 1 km.

No Trailer Saúde Animal em Movimento terá orientação veterinária e distribuição de cartilhas de combate aos maus-tratos. Haverá, ainda, distribuição de brindes e de camisetas, para as primeiras 200 pessoas que chegarem ao ponto de concentração.

Outra ação será a Feira de Adoção de Cães e Gatos, promovida por protetores independentes em conjunto com a ONG Apascs (Associação Protetora dos Animais de São Caetano do Sul). Serão cerca de 30 pets prontos para receber um novo lar e dar muito amor e carinho à nova família. Todos castrados e vermifugados.

Os interessados em adotar devem ter 18 anos ou mais; apresentar RG, CPF e comprovante de residência; no caso da adoção de gatos, levar caixa de transporte; para adotar cães, levar coleira e guia. É importante que todos os moradores da casa estejam em acordo com a adoção.

BEM-ESTAR ANIMAL

O Programa Municipal de Saúde e Bem-Estar Animal compreende série de ações, que visam a proteção, o conforto e a vida saudável dos pets. O pacote inclui ações macro, como a construção de um Hospital Veterinário Universitário, em parceria com a USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul); a regulamentação da condução de animais no transporte coletivo; duas unidades móveis Saúde Animal em Movimento, para consultas e castração de pets comunitários e de população de baixa renda, entre outras.