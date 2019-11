Gusttavo Lima se irrita com jatos de fumaça em seu show

28/11/2019 | 11:11



Gusttavo Lima passou por uma situação no mínimo inusitada durante um show seu que aconteceu em Manaus, no Amazonas, no último final de semana! O cantor estava se apresentando quando, do nada, um jato de fumaça sai do chão e o incomoda. Ele segue a performance normalmente, mas de novo é surpreendido por um jato. Nisso, é possível vê-lo falando:

- Para com essa fumaça, fih!

Mesmo com o pedido, o sertanejo ganha um novo jato no rosto e, bravo, solta um palavrão e tanto, enquanto olha para o lado direito do palco, talvez tentando contato com alguém da produção.

No mesmo vídeo da situação, um fã ainda invade o palco e o abraça, até ser retirado pelos seguranças. Um show agitado, não é mesmo?

Nos comentários, as pessoas estavam divididas:

Gente era tão simples, era só sair da direção da fumaça, disse um.

Coitado do Embaixador, parece que o cara que ativa essa fumaça estava fazendo de propósito para irritar, disse outro.

Em outra situação, também registrada em vídeo, Gusttavo aparece com o celular de um fã tentando fazer uma selfie, quando é novamente surpreendido pelo jato.