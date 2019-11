Boninho dá dicas de como será o BBB 20: Duas galeras, dois times, várias tribos

28/11/2019 | 11:11



Está cada vez mais perto! O Big Brother Brasil 20 estreia em breve, e como toda edição do reality show, a próxima temporada irá ao ar logo no começo do ano, mas desde já estão surgindo boatos de como será o programa. Em meio aos rumores, o diretor Boninho compartilhou nas redes sociais uma mensagem dando dicas do que irá ocorrer na casa mais vigiada do país. Nos posts, ele escreveu:

Plano A, plano B, planalto central, planejamento, planificação... Não é um, não são dois. No BBB nunca foi e nunca será um do grupo. Diversidade, tipos, gente de todo lugar. BBB 20, duas galeras, dois times, várias tribos.

O diretor de TV não deixou muito claro o que está por vir, mas pelo visto podemos esperar uma diversidade de participantes e disputas entre equipes, o que já vem acontecendo há um certo tempo. De acordo com o colunista Flávio Ricco a estreia será no dia 21 de janeiro e para comemorar os 20 anos do programa em grande estilo, a Globo pretende mexer com a emoção do telespectador. O jornalista noticiou que o programa não contará com a presença de ex-participantes, como foi divulgado anteriormente. Porém, o colega de profissão dele, Leo Dias, vai contra essa informação e diz que Iris Stefanelli, do BBB 7 já está com um pé no reality.

Outro boato que também surgiu foi de que o elenco do programa seria composto por influencers digitais ou pessoas famosas. Na internet, o público não tem gostado muito dessa ideia:

Espero que não tenha pessoas famosas já com sua torcida porque aí perde a graça, escreveu uma internauta que foi acompanhada por outra:

Por favor, me diz que desistiu desse negócio de youtubers.