Gugu Liberato será enterrado exatamente no mesmo dia que o pai dez anos depois

28/11/2019 | 11:10



O corpo de Gugu Liberato já está sendo encaminhado para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na zona sul da capital paulista, onde irá ocorrer o velório aberto ao público entre o meio dia desta quinta-feira, dia 28, às 10 horas de sexta-feira, dia 29.

Segundo informações do R7, o corpo de Gugu chegou ao Brasil às seis horas da manhã desta quinta-feira, dia 28, num voo da Azul Linhas Aéreas com origem de Orlando. A família estava embarcada no mesmo voo. A liberação aconteceu as 8h36 no aeroporto de Viracopos, em Campinas, e deverá chegar a Paulo por volta das 10h30. O comboio que transporta o caixão deverá fazer o trajeto em menos de duas horas, embora enfrente trânsito na Marginal Tietê.

O enterro acontecerá no Cemitério Gethsêmani, no bairro do Morumbi. Diferente do que havia sido informado anteriormente, a família do apresentador mudou de ideia e anunciou que o enterro poderá ser acompanhado pelo público também. O cortejo do velório para o enterro acontecerá em carro do Corpo de Bombeiros. Conforme informado pela assessoria de imprensa de Gugu, o caminho foi definido pela Polícia Militar e poderá sofrer alterações de acordo com o trânsito da cidade.

De acordo com a revista Marie Claire, uma triste coincidência marcará a família de Gugu. O apresentador será velado no mesmo dia da morte de seu pai, dez anos atrás, e enterrado na mesma data que ele. Augusto Claudino Liberato morreu no dia 28 de novembro de 2009, após enfrentar por anos o Alzheimer. Ele foi enterrado no dia 29 de novembro o cemitério Gethsêmani, no Morumbi. Exatamente uma década depois, Gugu também será sepultado no dia 29 de novembro no mesmo local.

Gugu Liberato sofreu um acidente em sua casa em Orlando, nos Estados Unidos, no dia 20 de novembro. Ele caiu quando fazia um reparo no ar condicionado no sótão de sua casa e bateu a cabeça na quina de um móvel. Ele teve a morte cerebral decretada na sexta-feira, dia 22, aos 60 anos de idade.