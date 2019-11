Feira Vegana do ABC chega ao Parque Chico Mendes

Do Dgabc.com.br



28/11/2019 | 11:12



A 27ª edição da Feira Vegana do ABC, promovida pelo Instituto Acqua, acontece neste domingo (1º), das 11h às 18h, no Parque Espaço Verde Chico Mendes - Avenida Fernando Símonsen, 566, Cerâmica, São Caetano. O evento reunirá pequenos produtores e a comunidade regional do ABC Paulista para estimular a economia criativa, hábitos saudáveis e o contato com produtos livres de ingredientes de origem animal. A entrada é gratuita e para completar a programação, Luciano Sallun toca música instrumental a partir das 14h. O evento tem apoio cultural da Secretaria de Cultura e Prefeitura municipal.



A programação da Feira Vegana do ABC também contempla aula aberta de yoga com a professora Andrea Moll. A atividade começa às 10h e é necessário apenas levar tapetinho de yoga, toalha ou colchonete para participar da prática. O ponto de encontro é o palco central do parque. Integrados à natureza, mais de 40 produtores vão comercializar diversas opções de produtos, com destaque para hambúrgueres, conservas artesanais, comidas japonesas, bolos, além de sucos naturais e cervejas artesanais.



O evento receberá ainda produtos cruelty free, ou seja, aqueles que não geram qualquer tipo de prejuízo para os animais em sua produção, e que seguem padrão natural de testes e fabricação. Essa postura pretende garantir que os animais não sofram com exploração ou até mesmo sejam sacrificados em prol da indústria. Itens de saboaria, cosméticos, acessórios têxteis, acessórios para o lar e biojoias fazem parte da cartela de expositores.



Atividades ligadas ao meio ambiente também se fazem presente na Feira Vegana do ABC. A partir das 11h haverá concentração para caminhada que percorrerá o entorno do Parque. Oficinas de jardinagem completam a programação. Às 13h haverá distribuição de senhas para montagem de kokedamas, plantio de suculentas e criação de bola semente. A atividade se estende no período da tarde. Haverá ainda saída ecológica fotográfica com expedição pela natureza do parque.



Música ao vivo - O músico Luciano Sallun é a atração principal do evento. Com linha contemporânea da música eletrônica junto a worldmusic, o artista mistura instrumentos musicais étnicos para exibir som peculiar. É referência no segmento que soma as músicas eletrônica e instrumental, mundialmente reconhecido por DJs, produtores e músicos.



"A Feira Vegana do ABC idealizada pelo Acqua chega a São Caetano do Sul para discutir a causa animal, ofertar alimentação saudável e mostrar a preocupação com as questões ambientais. Estamos felizes pela parceria e esperamos realizar outras edições na cidade", comenta Ronaldo Querodia, coordenador-executivo do Instituto Acqua e idealizador do evento.

Serviço



Feira Vegana do ABC no Parque Chico Mendes

Domingo, 1 de dezembro, das 11h às 18h;

Local: Avenida Fernando Símonsen, 566, Cerâmica, São Caetano do Sul (SP);

Entrada gratuita.

Programação

10h - Aulão de yoga com a instrutora Andrea Moll (ponto de encontro no Palco);



11h - Caminhada Ver o Verde com Edmilson Gianoni, especialista em Jardinagem

e Paisagismo;



13h - Distribuição de senhas para Oficinas de Jardinagem com Carmen Bosso, arquiteta e paisagista;

13h30 às 14h30 - Bola semente;



14h30 às 15h30 - Cápsulas de café e replantio de Suculentas;



15h30 às 16h30 - Kokedama;



14h - Clube do Audiovisual com saída ecológica e fotográfica;



14h - Show de Luciano Sallun;



Das 11h às 18h - Variedade de gastronomia, artesanatos, cosméticos e muito mais.