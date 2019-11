Obituário - 28 de novembro de 2019

Ademir Medici

Quinta-feira, 28 de novembro de 2019

SANTO ANDRÉ

Santo André, terça-feira, dia 26 de novembro

Mitsue Nishioka Kuriu, 93. Natural do Japão. Residia em Utinga, Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastião Benedetti, 90. Natural de Itapira (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Terceiro da Fonseca, 85. Natural de Braúnas (MG). Residia no Jardim Carla, em Santo André. Metalúrgico. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Aprile Cristofero, 82. Natural da Itália. Residia no bairro do Ipiranga, em São Paulo (SP). Comerciante. Dia 26, em Santo André. Cemitério da Quarta Parada, em São Paulo (SP).

Satie Kobayasi, 82. Natural de Pereira Barreto (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 26. Jardim da Colina.

Arlindo Gobbo, 81. Natural de Santo André. Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

José Grecco, 80. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Santa Tereza, em Santo André. Dia 26. Jardim da Colina.

Juraci Maria de Souza, 79. Natural de Claudio (MG). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 26. Jardim da Colina.

Geraldo Paulino de Lima, 71. Natural de Pesqueira (PE). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Francisco Silva Gomes, 61. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Alpina, em Santo André. Dia 26. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Silvana Berto, 58. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Manicure. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Washington Luiz Sales, 58. Natural de Santo André. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Professor. Dia 26. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Geysa Luciara Rodrigues, 39. Natural de Casa Nova (BA). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Danielle Romanini, 30. Natural de Santo André. Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, quarta-feira, dia 27 de novembro

Antonio Rodrigues de Godoi, 102. Natural de Santo André. Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 27. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Pedro Garcia Martins, 83. Natural de São Manuel (SP). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Adelina Furlan Zanetti, 93. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia no Jardim do Lago, em São Bernardo. Dia 26, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

José Maria Acioli, 68. Natural de Rio Largo (AL). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 25, em Diadema. Cemitério dos Casa.

Selma da Silva Soares, 51. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Lago, em São Bernardo. Dia 26, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Thomaz Garcia, 87. Natural de Caldas (MG). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 26. Vale dos Pinheirais.



DIADEMA

Diadema, segunda-feira, dia 25 de novembro

Manoel Fidelis Sobrinho, 83. Natural de Cuité (PB). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal.

Alfredo Willis de Oliveira, 73. Natural de Manhumirim (MG). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal.

José de Ramos da Silva, 68. Natural de Ponte Nova (MG). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 25. Vale da Paz.

José Angelo da Silva, 63. Natural de Paraíso do Norte (PR). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal.

Cícero dos Santos Souza, 10. Natural de Diadema. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal.



Diadema, terça-feira, dia 26 de novembro

Miguel Alcarde, 81. Natural de Palestina (SP). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.

Aparecido Smanioto, 66. Natural de Piacatu (SP). Residia no Jardim das Nações, em Diadema. Dia 26. Crematório Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (SP).

Narailda Lopes Fontes, 62. Natural de São Gonçalo do Abaeté (MG). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 26. Cemitério da Paulicéia.

Catia Shirley da Silva, 41. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.



M A U Á

Janete Costa Brasil Tavares, 64. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Dia 26, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

José Valter Giampaulo, 71. Natural de Tupi Paulista (SP). Residia no Jardim Itapark Novo, em Mauá. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.