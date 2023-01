Argentina: 5 atrações para conhecer em Ushuaia durante o verão

Redação

Do Rota de Férias



06/01/2023 | 11:56



O que não faltam são atrações para conhecer em Ushuaia, já que nem só de neve vive a cidade. Localizado na Patagônia Argentina, o destino é visitado por milhares de turistas durante o inverno, principalmente por conta de seus centros de esqui. Porém, o que muitos não sabem é que o lugar também rende roteiros incríveis durante a temporada de verão.

Apesar das temperaturas não serem tão altas quanto os brasileiros estão acostumados, girando em torno de 14ºC -, os dias são mais longos, podendo ter até 17 horas de sol. Isso torna os passeios ainda mais proveitosos.

Pensando nisso, a Brasileiros em Ushuaia, agência referência em destinos patagônicos, listou cinco atrações para aproveitar a cidade durante o período.

Seguro viagem Argentina – Acesse o comparador online e use o cupom ROTADEFERIAS15 para ganhar 15% de desconto.

Atrações para conhecer em Ushuaia no verão

Mega tour de verão

Roteiro exclusivo da Brasileiros em Ushuaia, o mega tour inclui passeio pelo Parque Nacional Tierra del Fuego, assim como visitas à Playa Larga e o Glaciar Martial, com vista da cidade e do Canal do Beagle.

O tour inclui ainda: parada no Ice Bar, onde é possível brindar em taça de gelo, ida ao Correio do Fim do Mundo – que só fica aberto durante o verão -, onde há a possibilidade de carimbar os passaportes com a marca do “Fim do Mundo” e até enviar um postal para amigos e familiares, visita ao lago Roca, na fronteira com o Chile, entre outros.

Pinguins

Essa é a melhor época do ano para observar os milhares de pinguins Magalhães que elegem o destino como morada durante sua reprodução. Entre outubro e abril, os animais se abrigam na Isla Martillo, em um cenário de praias cercadas por montanhas.

Os roteiros de verão incluem navegação até a ilha para avistamento dos pinguins, assim como aves locais e lobos marinhos.

Caminhada na Laguna Esmeralda

É também durante o verão que fica mais fácil de observar toda a rica paisagem da Laguna Esmeralda. Diferente do verão, quando o local está congelado, nesse período é possível explorar bosques, rios e lagos dos entornos em um roteiro completo de trekking.

Caiaque Sunset

Para quem gosta de esportes aquáticos, como caiaque, o verão patagônico permite que os visitantes percorram as águas do Lago Escondido, apreciando a paisagem local. O circuito se inicia pela Ruta 3, com cenário da Cordilheira dos Andes de fundo, até chegar ao lago, onde a atividade ocorre em caiaques duplos.

Passeio dos Lagos

Outro atrativo para a temporada são os passeios pelos vales, montanhas e lagos da Patagônia Argentina. Além de explorar toda a natureza dos arredores, é possível observar paisagens de tirar o fôlego, como o mirante do Paso Garibaldi e a serraria Martinez, ao longo do lago Fagnano.

Turismo na Argentina

A cidade de Buenos Aires funciona como porta de entrada para os brasileiros que querem conhecer a Argentina. Depois de explorar a capital, a dica é seguir para outras regiões turísticas, como Mendoza, recomendada para os fãs de vinhos. Perfeitas para quem quer ver neve, Bariloche e Ushuaia também não podem faltar no roteiro. Na galeria, veja os principais lugares para fazer turismo na Argentina.

DICAS PARA VIAJAR À ARGENTINA

Confira algumas dicas essenciais para planejar sua viagem.

Documentos

O Brasil tem um acordo com a maioria dos países da América do Sul, como Argentina, que dispensa a apresentação de passaporte e visto. Basta portar a carteira de identidade original para entrar nesses destinos, desde que o documento esteja em bom estado de conservação, tenha foto recente e menos de dez anos de expedição.

Vale ressaltar que apenas a carteira de identidade e o passaporte são aceitos para acesso aos países da América do Sul. Outros documentos, como CNH, carteira profissional e de trabalho, não são válidos.

Ao se preparar para uma viagem pela América do Sul, vale a pena também consultar ferramentas confiáveis que permitem comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade. Basta clicar nos links para conferir tudo isso nos parceiros do Rota de Férias.

Tão importante quanto saber a documentação e planejar tudo antes de sair de casa é contar com um seguro viagem. Assim, você evita contratempos e prejuízo financeiro. Outra boa dica é comprar um chip de viagem internacional para ter acesso à internet em qualquer lugar que você esteja.

Reserva de hotéis

O Booking.com faz parte do nosso programa de afiliados. Sempre recorremos a ele para fazer reservas antecipadas de hospedagem em hotéis, resorts, pousadas e outros tipos de acomodação. A variedade em Ushuaia é muito grande. Por isso, vale a pena checar a opinião de hóspedes, conferir as fotos e saber todos os preços e detalhes antes de fazer a reserva.

Clique aqui para fazer suas buscas e reservas de hotéis.

Seguro viagem América do Sul

Contar com um seguro viagem é essencial quando você vai para fora do Brasil, especialmente em regiões como a América do Sul, onde nem sempre é possível achar uma boa infraestrutura hospitaleira. Ao acessar o Seguros Promo, você compra os preços das principais operadoras do mercado e pode fechar o contrato com mais segurança. Os leitores do Rota de Férias que usarem o cupom ROTADEFERIAS15 têm 15% de desconto.

Clique aqui para fazer seu seguro viagem.

Chip viagem América do Sul

Um chip viagem internacional que permite acesso à internet quebra um galhão na hora de viajar pela América do Sul. O da America Chip, por exemplo, oferece bom serviço até em alguns lugares remotos. Nós nunca viajamos sem ele.

Clique aqui para comprar seu chip viagem internacional.

Passagem aérea

Na hora de pesquisar por passagens aéreas, use o site Skyscanner. Prático e eficiente, ele lista as principais rotas disponíveis, de diversas operadoras aéreas, e apresenta as que apresentam os melhores preços. Também dá para filtrar voos por período do ano, receber alertas quando houver ofertas, localizar os trechos mais curtos e muitas outras opções. E o melhor é que você fecha a compra diretamente na companhia escolhida.

Clique aqui para comprar passagens aéreas mais baratas.

Aluguel de carro na Argentina

Para dirigir na Argentina, é preciso deixar a documentação em dia e cumprir algumas exigências. Primeiro, certifique-se de que sua carteira de habilitação esteja dentro do prazo de vencimento. Além disso, você deve portar seu passaporte ou RG original com foto recente.

Fora isso, o seguro Carta Verde é exigido nos países latinos. Ele cobre eventuais danos materiais e pessoais causados a terceiros (que não estejam no veículo segurado no momento do acidente). A cobertura vale por um prazo predefinido e é bom contratá-la para períodos um pouco mais estendidos do que o da viagem, em caso de imprevistos.

Você pode checar tudo isso ao alugar um carro na Mobility. O site faz uma pesquisa com as melhores locadoras do mercado, de acordo com o período da viagem e o modelo que você deseja alugar, e traz todos os detalhes sobre seguros. Vale a pena conferir.

Clique aqui para pesquisar e alugar um carro.

Tours, ingressos e transporte

O site Get Your Guide permite reservar tours, ingressos e transfers em diversos destinos da Argentina, antes mesmo de você sair de casa, com toda a comodidade e segurança. Prático e visual, ele conta com ótimas ofertas.

Clique aqui para fazer reservas de tours, ingressos e transfers na América do Sul com a Get Your Guide.