Adriana Stephan é indicada à FUABC

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



28/11/2019 | 07:07



O conselho curador da FUABC (Fundação do ABC) vai deliberar hoje sobre a nova presidência da entidade para o próximo biênio (2020-2021) e, seguindo a tradição de rodízio regional entre as mantenedoras, São Caetano indicará o comando, já definido pelo prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), com o nome da médica Adriana Berringer Stephan, atual vice-presidente. A instituição é chefiada por Luiz Mario Pereira de Souza Gomes, ex-procurador-geral em São Bernardo, quadro sugerido pela cidade vizinha e encaminhado ao cargo desde julho do ano passado.

Instituída como organização social de saúde, a Fundação é mantida pelas prefeituras de Santo André, São Bernardo e São Caetano. Há acordo por revezamento nas três funções principais da direção: presidência, vice-presidência e secretaria-geral. Pela tradição, é Santo André que apresentaria indicação para o posto de número dois da entidade – mas há, nos bastidores, acordo em vias de ser costurado para que Luiz Mario seja o vice. O cargo da secretaria-geral é ocupado hoje por José Antônio Acemel, conhecido como Espanhol, quadro apontado pelo Paço andreense.

O próximo presidente da FUABC ficará responsável por gerenciar orçamento bilionário. Em 2018, a estimativa foi ter receita de R$ 2,3 bilhões. Apesar de não ter objetivo de gerar lucro, a FUABC é responsável pela gestão de diversos equipamentos de saúde da região, inclusive em cidades que não são mantenedoras, como Mauá, mas também há na lista municípios de fora dos limites do Grande ABC, a exemplo de Praia Grande, Guarujá e Mogi das Cruzes.

Na condição de futura presidente da entidade, Adriana terá entre os grandes desafios concretizar a implementação do plano estabelecido no TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) junto ao Ministério Público e à Prefeitura de Mauá, que, segundo levantamento da FUABC, acumula dívida de R$ 180 milhões. Além desse impasse que se arrasta há mais de um ano, há ainda queixas de falta de transparência em relação ao quadro de funcionários nomeados na instituição. (colaborou Raphael Rocha)