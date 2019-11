S.Bernardo vai regularizar imóveis com ‘puxadinhos’

Raphael Rocha

28/11/2019 | 07:05



A Prefeitura de São Bernardo vai instituir programa para legalização de imóveis que apresentem algum tipo de irregularidade em sua construção. O benefício da anistia completa será oferecido a residências de até 100 metros quadrados que sofreram alterações. A estimativa é a de regularizar a situação de 3.000 imóveis, residenciais e comerciais, que contam com o chamado ‘puxadinho’.



Projeto de lei criando o Plano de Regularização de Obras foi aprovado ontem pela Câmara, por unanimidade, dentro de um pacote de benefícios fiscais chancelado pela casa, como isenção tributária a templos religiosos e parcelamento de dívidas de entidades sem fins lucrativos.

Pelo texto, imóveis de até 100 metros quadrados terão regularização automática. Propriedades com tamanho entre 100,01 metros quadrados e 500 metros quadrados entram na lista de regularização simplificada. Acima dessa metragem, o dono precisará passar pelo processo completo junto ao Paço.

“Com esta lei, a cidade de São Bernardo dá um passo importante para regularizar imóveis e comércios da cidade. A legislação passa a ser uma ferramenta para a promoção da cidadania, com o objetivo de estimular o munícipe a compreender os benefícios individuais e coletivos de se estar em acordo com o ordenamento jurídico municipal. Daremos segurança para milhares de famílias”, comentou o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB).

As regras começarão a valer assim que a legislação for sancionada – há previsão de a lei estar regulamentada no Diário Oficial de amanhã. O prazo de protocolo de regularização vai até o dia 30 de dezembro de 2020.

O interessado precisará oficializar seu pedido no site da Prefeitura (www.saobernardo.sp.gov.br) ou nas unidades do Atende Bem. Técnicos da administração vão confrontar as informações fornecidas pelos munícipes junto ao cadastro municipal e utilizarão imagens aéreas e até farão vistoria in loco. Estão fora da lista de beneficiários imóveis instalados em área de proteção que tenham sido alvo de autos de infração ambiental ou embargos.

“(O projeto) Vem dar regularidade em toda a cidade. Vem desde uma varanda fechada ou a um puxadinho até a uma construção irregular. É um grande presente de Natal”, disse o líder do governo na casa, Pery Cartola (PSDB).

DEMAIS ITENS

Além da anistia, a Câmara aprovou projetos que remetem o carnê de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) a mutuários da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), isenção tributária a templos religiosos e parcelamento de dívidas, em até 24 vezes, com desconto de juros e multa, a entidades sem fins lucrativos.

O Legislativo ainda aprovou vedação de parentes conselheiros tutelares no CMDCA (Conselho Municipal da Criança e do Adolescentes).