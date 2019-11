Associação de supermercadistas abre unidade em São Bernardo

da Redação



A Apas (Associação Paulista de Supermercados) inaugurou ontem à noite unidade em São Bernardo. O espaço está localizado na Avenida Pereira Barreto, 1.479, no bairro Baeta Neves. A filial tem como objetivo se aproximar do supermercadista do Grande ABC, com oferta de serviços e realização de cursos. Em todo o Estado, a associação conta com 1.500 inscritos.

“Nossos associados entendem a importância da capacitação profissional, principalmente neste período turbulento por qual passa nossa economia. Ter um espaço para aproximar o empresário e funcionários de palestras e conhecimento é fundamental e parte da proposta da Apas”, disse o diretor da distrital do Grande ABC, Rodrigo Giovani Mascareñas.

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), prestigiou a solenidade. “ Como empresário do setor e vice-presidente do conselho da Apas, sei da importância da ação. Somente na nossa região, o setor varejista é responsável por gerar mais de 45 mil empregos, respondendo por 8% de todo o faturamento do Estado. Parabéns ao presidente da Apas, Ronaldo dos Santos, por mais esta importante conquista.”