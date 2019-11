Chuva gera queda de árvores e desabamentos

Da Redação



27/11/2019 | 21:43



O temporal que castigou a Grande São Paulo no fim da tarde e durante a noite de hoje causou, conforme o Corpo de Bombeiros, a queda de pelo menos 103 árvores, pontos de alagamento, trânsito lento, além de três desabamentos.

Em Diadema, parte da quadra de esportes da Escola Municipal José Martins da Silva, no Eldorado, veio abaixo. Conforme a Prefeitura de Diadema, a área estava interditada há mais de um ano, já que a administração busca recursos federais para a reforma da unidade de ensino. Não houve feridos. Ainda na cidade, foi registrado ponto de alagamento no bairro Piraporinha.

Uma criança ficou levemente ferida após ter sido atingida por telhas, em Cotia. Outro desabamento foi registrado em Osasco.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) ABC, os três maiores acumulados registrados no Grande ABC pela rede pluviométrica do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) foram nas estações Jardim Silvina (33 milímetros), Cooperativa (33 milímetros), ambas em São Bernardo, e Centro 2 (30 milímetros), em Diadema. Passagem de frente fria pelo Estado mantém o tempo instável amanhã. Há previsão de chuva com intensidade fraca a moderada a qualquer momento.