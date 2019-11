Baep recupera carga de alimentos roubada em Mauá

Da Redação



27/11/2019 | 20:37



Equipe do 6° Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) recuperou carga alimentícia roubada que estava sendo transferida de um veículo Iveco, com queixa de roubo, para um carro modelo Celta, no Jardim Zaira, em Mauá, nesta quarta-feira (27).

Foram detidos três homens e uma mulher. Sarah Almeida de Oliveira, 18 anos, Everton de Aquino Santos, 23, Kaique Ferreira da Silva, 24, e Vagner Artilla, 36, foram encaminhados ao 4° DP (Jardim Zaíra) de Mauá e liberados após pagamento de fiança.

A carga, composta por salgadinhos e achocolatados, foi devolvida ao motorista da Iveco, William de Oliveira Barreto, 39, que não reconheceu os detidos como sendo os três homens que o assaltaram. O condutor ainda teve roubado o aparelho de som da Iveco e um aparelho celular.