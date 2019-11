Lapônia, a terra do Papai Noel

Anderson Fattori

28/11/2019



Quem nunca sonhou em encontrar a casa do Papai Noel, não é mesmo? Hoje esse desejo está bem mais perto de ser realizado. Dizem que ela fica na fria cidade de Rovaniemi, Capital da Lapônia, região dividida politicamente entre quatro países: Finlândia, Suécia, Noruega e Rússia.

Essa lenda ganhou força na década de 1940, quando Rovaniemi quase sumiu do mapa depois da Segunda Guerra Mundial. Com 90% da área devastada, o governo local iniciou processo de reconstrução, que foi financiado pela ONU (Organização das Nações Unidas). Seus novos edifícios foram projetados pelo famoso arquiteto finlandês Alvar Aalto (1898-1976), que criou plano urbanístico no mínimo curioso: vista de cima, a cidade parece a cabeça de uma rena.



Não se sabe se foi proposital ou não, mas o fato é que os governantes passaram a usar o turismo como alavanca para reconstrução de Rovaniemi e criou-se a lenda de que ali que o Bom Velhinho se refugiava nos outros meses, quando não está entregando os presentes no Natal. Nos anos 1980, foi construída a Vila do Papai Noel e, em dezembro de 1984, o governador da Lapônia, Asko Oinas, decretou Rovaniemi como a sede oficial do Papai Noel.



A ideia ganhou ainda mais força quatro anos depois, quando as 16 maiores empresas finlandesas se uniriam e criariam a Associação da Terra do Papai Noel, que passou a enviar papais noéis treinados a eventos de turismo em todo o mundo para promover a região e convidar para conhecer a Lapônia.



Desde então, pelo menos 300 mil visitantes vão todos os anos a Rovaniemi, que tem Natal o tempo todo. A Vila do Papai Noel fica aberta todos os dias e, o personagem, à disposição para fotos e até autógrafos. Tudo é pensado cuidadosamente para que o visitante embarque, de fato, na fantasia. Um dos principais e concorridos atrativos do local são os passeios de trenó puxados por renas de verdade. Além disso, a cidade tem ótimos restaurantes, todos eles, claro, tematizados para manter o clima natalino que sustenta a cidade.



Para brasileiros, visitar Rovaniemi não é simples. O aeroporto mais perto fica em Helsinque, Capital da Finlândia, em trecho que custa, em média, R$ 7.500 por pessoa saindo de São Paulo, e de lá seguir de carro por cerca de 800 quilômetros.