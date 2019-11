Olhar artístico sem espaço para descarte

Luís Felipe Soares

Diário do Grande ABC



28/11/2019 | 07:00



A arte vai muito além de trabalhos ‘bonitos’ que são expostos. Trata-se de se conectar com ideias que estão dentro da mente e – por que não? – do coração das pessoas, não importando muito seu estilo. Até mesmo o que acaba sendo considerado descartado tem potencial para entrar nesse universo artístico. É justamente essa questão que o mauaense Dener de Sousa tem explorado desde 2013, com sua produção sobre essa percepção só aumentando desde então.

“Creio que certa parte das pessoas ainda enxerga as artes como algo que tem que seguir um modelo já preestabelecido. E quando usamos como suporte de nossa expressão artística objetos que fogem do tradicional, ficam chocadas e receosas em usufruir ou compreender o que o artista quis trazer com aquela obra. Não enxergo os objetos como ‘lixo’, mas, sim, como um suporte diferente que utilizo para me expressar”, explica.

Suas criações ‘alternativas’ podem ser vistas no saguão de entrada da Câmara Municipal de Mauá (Av. João Ramalho, 305), na Vila Noêmia, na exposição Sobrevida – Ressignificando Conceitos. A atração já está montada e segue aberta gratuitamente para o público de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, até dia 6.

O projeto conta com sete trabalhos, entre pinturas e esculturas. Pneus, pedaços de madeira, papéis, caixas de papelão, lonas e suportes de ferro foram utilizados na montagem. “A ideia surgiu da proposta de ter uma produção artística com foco na sustentabilidade do nosso ecossistema urbano, onde constantemente busco novas possibilidades para objetos e materiais que teriam como destino o descarte”, comenta.

Referências a figuras como o escritor Machado de Assis (1839-1908) e ao cantor e compositor Cartola (1908-1980) ganham espaço e ajudam o artista plástico local a tratar da cultura negra brasileira, uma vez que a atração faz parte da celebração do local ao Dia da Consciência Negra, festejado em 20 de novembro.

Um complemento especial para Sobrevida – Ressignificando Conceitos ganha forma na parte externa da Câmara Municipal. O prédio está tomado por diversos olhos espalhados. Segundo Sousa, trata-se de Atraindo Olhares, instalação concebida para ser colocada em lugares públicos, incluindo museus, teatros e faculdades, e que representa a questão da população estar atenta a esses espaços que devem ser ocupados – inclusive pela população negra.

É levantar a importância para que todas as pessoas fiquem ‘de olho’ e a chamativa montagem busca ajudar a captar a atenção de quem passa pelo local. Sousa ressinifica coisas simples para elevar suas ideias ao patamar de arte, inclusive com pegada política e social.