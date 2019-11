Brasil também tem seus mitos, como o boto-cor-de-rosa e o ET de Varginha

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



28/11/2019 | 07:00



Quem já foi à região da Amazônia já ouviu a história do boto-cor-de-rosa, que sai do Rio Negro em noites de festa junina e se transforma em lindo homem, vestido com roupa social branca e que usa chapéu para disfarçar o nariz grande, que é o seu focinho. Moças que aparecem grávidas durante este período, dizem que o boto é o pai.



Ninguém sabe ao certo quando surgiu a lenda, creditada aos índios, mas a história popularizou o animal, que é espécie de golfinho, mas que vive em água doce, como o Rio Negro, em Manaus.



Conhecer de perto o boto- cor-de-rosa é uma das principais atrações de quem visita o Rio Negro. Agências de viagens vendem passeios de barco até regiões onde a água é calma e dá para avistar os animais. Turistas até arriscam nadar com botos, mas é preciso tomar cuidado e respeitá-los, já que estão em seu habitat natural. O passeio custa, em média, R$ 300 por pessoa e também inclui outros trechos, como encontro das águas dos rios Negro e Solimões.



Outra lenda brasileira que aguçou o turismo local é a dos ETs de Varginha. A pacata cidade mineira passou por transformação depois que discos voadores teriam sido avistados no dia 20 de janeiro de 1996, incluindo suposta captura de seres extraterrestres.



O assunto repercutiu em grandes veículos no Brasil e no mundo e até hoje não foi apresentada nenhuma prova física do ocorrido. Mesmo assim, serviu para popularizar a cidade, que ganhou estátua de um ET de cerca de três metros de altura, ao lado de enorme caixa-d’água em formato de disco voador. Inevitável para quem passa pelo Sul de Minas desviar até a cidade para registrar a visita.



Não precisa ir muito longe para se aventurar nas lendas urbanas. Aqui pertinho, em Paranapiacaba, que pertence a Santo André, muitos dizem ter visto fantasmas que habitam o local desde a construção da Vila Ferroviária andreense, no século XIX. Tudo indica que essas histórias foram espalhadas pelos engenheiros ingleses, acostumados a ouvir relatos parecidos em castelos mal-assombrados em seu país.



De tanto ouvir relatos de moradores, o escritor Jairo Costa resolveu publicar o livro Paranapiacaba, Lendas & Mitos, lançado em 2014, que aborda temas assustadores, como o possível enterro de Jack, the Ripper (Jack, o Estripador) no local.