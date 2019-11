Viajantes em busco do inusitado

Anderson Fattori

28/11/2019



Lendas existem em todas as partes do mundo. Algumas cidades, inclusive, lucram muito com elas, caso do temível monstro do Lago Ness, na Escócia, que nunca sequer foi registrado. Outras foram criadas exatamente para atrair visitantes, como a Casa do Papai Noel, em Rovaniemi, na Lapônia. Tem também contos que foram criados como o dos adoráveis botos-cor-de-rosa, espécie de golfinho que vive em água doce, principalmente na região da Amazônia, mas que não se transformam em um lindo rapaz. Atrás desses lugares pitorescos e de histórias que vão milhares de turistas, na busca de registro único, de algo inusitado.



Faz parte do roteiro desses caçadores de lenda países como Noruega e Finlândia, alguns dos locais de onde é possível ver a aurora boreal, que, por mais difícil que seja sua visualização, sim, existe. O fenômeno acontece quando ondas de plasma resultantes de tempestades solares viajam pelo espaço e interagem com campo magnético e com a atmosfera da Terra. Como se trata de algo natural, é imprevisível. Muitas vezes são necessários dias de observações até conseguir registrar o lindo show de cores no céu.



O brasileiro Marco Brotto é especialista no assunto e organiza viagens a locais com boa possibilidade de ver o fenômeno. O próximo destino é a Noruega, entre os dias 5 e 12 de janeiro. Ele recepciona os viajantes no aeroporto de Tromso e de lá inicia verdadeira epopeia em busca das luzes coloridas. O pacote terrestre pode ser comprado no site auroraboreal.blog.br por US$ 4.690 (cerca de R$ 20 mil) por pessoa em acomodação dupla. O voo ida e volta de São Paulo até a cidade norueguesa sai a partir de R$ 10.420 por pessoa.



EM BUSCA DE ET

Para atrair justamente esse turista mais curioso, o jornalista e editor da Revista UFO, a mais antiga sobre ufologia do mundo, com 35 anos de existência, o brasileiro Ademar José Gevaerd, organiza do dia 7 ao dia 15 de dezembro epopeia por Machu Picchu, no Peru, com objetivo de explorar o local e investigar monumentos e situações ligadas à presença extraterrestre em nosso planeta.



O jornalista seguirá junto com o pequeno grupo de aproximadamente 30 viajantes e o roteiro ainda inclui Cuzco, Pisaq, Ollantaytambo, Águas Calientes, e Sacsayhuaman, locais frequentemente visitados pelo historiador e que ele garante ter visto rastros de extraterrestres . O passeio também é acompanhado por guia que fala português e vai explorar os mistérios que envolvem a cultura do povo Inca.



Quem ficou curioso terá de investir US$ 3.310 (cerca de R$ 14 mil) por pessoa em acomodação dupla, já inclusos passagem aérea partindo de São Paulo, hospedagem, alimentação e traslados. Reservas no site viajecomgevaerd.com.br.