Gilson Kleina vê atuação em despedida como modelo para Ponte Preta em 2020

27/11/2019 | 20:15



Gilson Kleina ficou satisfeito com o desempenho da Ponte Preta na goleada por 4 a 0 sobre o Brasil de Pelotas, no estádio Moisés Lucarelli, na rodada derradeira da Série B do Campeonato Brasileiro. A ideia do treinador é usar o comportamento apresentado em campo como modelo para a próxima temporada, que terá como objetivo, mais uma vez, o acesso à elite nacional.

"O time entrou com fome de bola, como tem que ser sempre. Com 20 minutos, conseguimos resultado para dar tranquilidade, porém, em momento algum, abdicamos de ter intensidade", comentou, em entrevista coletiva.

Kleina, após temporada ruim por Criciúma e Ponte Preta, cobrou melhor alinhamento fora das quatro linhas para o time de Campinas colher resultados dentro de campo. "O sucesso no futebol é um conjunto de fatores. Muitas coisas têm de estar bem alinhadas para se ter desempenho melhor em campo. É isso que vamos buscar e vai acontecer", destacou.

Com o resultado conquistado diante do Brasil de Pelotas, o time campineiro fecha a Série B com 47 pontos, ocupando provisoriamente em 11.º lugar - aguarda o complemento da rodada para descobrir sua posição final. Já em férias, o elenco se reapresenta na primeira semana de janeiro para iniciar pré-temporada em Campinas.

A estreia no Campeonato Paulista ocorrerá em 22 ou 23 de janeiro, diante do Água Santa, em Campinas, em horário a ser definido pela Federação Paulista de Futebol.