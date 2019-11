Lenon segue com o futuro incerto no Guarani: 'Ainda não fui procurado'

27/11/2019 | 20:00



Atleta com mais tempo de Brinco de Ouro da Princesa do atual elenco, Lenon tem futuro incerto no Guarani para 2020. O lateral-direito, com 164 jogos pelo clube, tem contrato firmado até 31 de dezembro e é um dos nomes do grupo com permanência indefinida na próxima temporada. Ele revelou ainda não ter sido procurado pela diretoria para tratar da prorrogação do vínculo.

"Ainda não fui procurado. Não há ainda nenhuma negociação em relação à renovação para o ano que vem. O elenco está focado no último jogo na Série B. É honrar o meu compromisso e terminar jogando bem. Posteriormente, vou me reunir com o empresário para definir o melhor caminho e a melhor proposta à carreira", contou.

Lenon viveu altos e baixos neste ano. Depois de retornar de empréstimo junto ao Vasco sofreu lesão muscular logo no primeiro jogo oficial da temporada, na segunda quinzena de janeiro, e ficou afastado.

Ele só foi se firmar na ala, de forma absoluta, no meio de setembro, quando aproveitou a instabilidade apresentada pelo jovem Bruno Souza e conquistou de vez a confiança do técnico Thiago Carpini.

O Guarani se despede da temporada a partir das 16h30 deste sábado, no Estádio do Café, onde enfrenta o rebaixado Londrina, em jogo válido pela última rodada da Série B. Depois disso, devem começar as primeiras conversas por renovações e dispensas visando 2020.