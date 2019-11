Liverpool e Napoli empatam e definição de classificados fica para rodada final

27/11/2019 | 19:41



Liverpool e Napoli entraram em campo nesta quarta-feira, no estádio Anfield Road, em Liverpool, com o objetivo de conseguirem a classificação antecipada às oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Quem vencesse sairia classificado, mas o empate por 1 a 1 prevaleceu e, aliado à goleada do Red Bull Salzburg sobre o Genk por 4 a 1, a definição das vagas do Grupo E ficou para a rodada final no dia 10 de dezembro.

Com 10 pontos, o Liverpool segue na liderança da chave, com o Napoli na cola com nove. A vitória na Bélgica levou o clube da Áustria aos sete pontos, bem vivo na luta pela classificação. Na última rodada, o Red Bull Salzburg receberá o Liverpool e poderá eliminar os atuais detentores do título da Liga dos Campeões se vencer. Se for por um gol de diferença, leva vantagem se o placar for 1 a 0, 2 a 1 ou 3 a 2, já que na Inglaterra perdeu por 4 a 3.

Independentemente do resultado na Áustria, o Napoli depende apenas de suas forças para se classificar. É só bater o lanterna e já eliminado Genk, no estádio San Paolo, em Nápoles. Além disso, torcerá por um tropeço do Liverpool para encerrar o grupo na primeira colocação e ter vantagem de mando de campo nas oitavas de final.

Quem não deverá jogar na última rodada e pode ficar de fora até do Mundial de Clubes da Fifa é o brasileiro Fabinho. O volante sentiu dores no joelho após uma dividida e acabou deixando a partida aos 18 minutos do primeiro tempo para a entrada de Wijnaldum. Ele ainda tentou voltar após receber atendimento médico, mas não conseguiu.

Com o Napoli jogando mais defensivamente, buscando algum contra-ataque, o Liverpool teve dificuldades para furar o bloqueio italiano. Na sua primeira chance real, os visitantes abriram o placar aos 21 minutos. O atacante belga Dries Mertens apareceu com liberdade para bater cruzado na área e superar o goleiro brasileiro Alisson.

A partir daí, o Napoli se fechou ainda mais e foram raras as vezes que o arqueiro da seleção brasileira precisou trabalhar no restante da partida. A pressão do Liverpool se intensificou no segundo tempo, especialmente em jogadas de bola parada. Mas a única que deu certo aconteceu aos 19 minutos. Milner cobrou escanteio pelo lado direito, Lovren subiu atrás de Mertens - que pediu falta - e deixou tudo igual.

Na Bélgica, o Red Bull Salzburg não teve trabalho para mais uma vez golear o Genk - na ida, em casa, o time austríaco havia ganhado por 6 a 2. No primeiro tempo, Daka e Minamino marcaram para os visitantes, que ampliaram com Hee-Chan Hwang, aos 24 minutos da segunda etapa. Samata diminuiu aos 40, mas o centroavante norueguês Haaland, vice-artilheiro da Liga dos Campeões com oito gols, deixou o seu aos 42.