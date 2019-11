Silvio Santos cancela gravação no dia do velório de Gugu Liberato e melhor amigo diz adeus em carta: Não tenho mais lágrimas para derramar

27/11/2019 | 19:11



Gugu Liberato morreu na última sexta-feira, dia 22, por consequências de uma queda que sofreu em sua casa em Orlando, nos Estados Unidos. O corpo do apresentador deve chegar ao Brasil na próxima quinta, dia 28, em São Paulo, onde irá acontecer um velório para familiares, amigos e fãs.

E no mesmo dia em que todos irão se despedir de Gugu a assessoria do SBT informou que Silvio Santos cancelou a gravação de seu programa. A assessoria, no entanto, não confirmou se o cancelamento teve a ver com o velório do apresentador:

Ele cancelou a gravação, mas não disse o motivo. E não confirmou se vai no velório/enterro do Gugu, diz o comunicado.

E por meio do colunista Flavio Ricco, Homero Salles, um dos melhores amigos de Gugu há 40 anos, estava nos Estados Unidos no momento de toda a tragédia e escreveu uma carta emocionante para contar como foram seus últimos minutos ao lado do amigo, quando ele estava internado na UTI, e fazer uma despedida:

Estive desde o primeiro dia aqui em Orlando, dando suporte a família do Gugu, tentando entender os desígnios de Deus e totalmente inconformado com essa fatalidade. Quem conheceu nossa amizade sabe o que estou passando. Não preciso dizer nada... Consegui estar ao seu lado ainda com um sopro de vida e tive o privilégio de poder despedir-me, sozinhos no quarto do hospital, onde pude dizer o quanto o amava e a falta que ele vai fazer em minha vida... quisera eu, que fosse mais uma conversa e não um triste monólogo.

Homero continua:

Esses momentos a sós, foram a minha dolorosa despedida... Era mais que um amigo partindo... era a pessoa com quem mais conversei em minha vida, meu parceiro de milhares de horas de trabalho e outras milhares de horas de convívio, viagens maravilhosas com nossas famílias, momentos inesquecíveis e conversas intermináveis. Não tenho mais lágrimas para derramar e não tenho a força de sua mãezinha, Maria do Céu, que aos 90 anos, consegue com seu exemplo firme e forte, manter a família de pé, para ir ao seu funeral... eu ficarei agora de longe, na retaguarda, como sempre estive e orando muito para que ele tenha a paz que merece e que o Senhor Jesus o acolha em seus braços. Adeus Gugu e como você sempre dizia... - vamos falando...

Triste, né?