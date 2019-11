27/11/2019 | 18:11



Sempre com bom humor, Tatá Werneck divertiu os seguidores com mais uma foto da filha, Clara Maria. No registro, a humorista mostra a pequena - que aparenta estar de pé - e brinca:

Filha, aproveitando que já tá em pé, faz meu imposto de renda por gentileza, brincou ela.

Logo em seguida, os seguidores entraram na onda:

Mais fácil pedir um copo d'água!, respondeu Astrid Fontenelle.

Deve ser uma bagunça o seu IR! Você já vai dar tarefas impossíveis para a Clarex?!, escreveu Cid Moreira.