Em aniversário de noivado, Meghan Markle e príncipe Harry compartilham fotos inéditas

27/11/2019 | 18:11



Meghan Markle e o príncipe Harry estão celebrando dois anos desde que anunciaram a notícia de que estavam noivos! Para celebrar a ocasião, o casal real usou a conta oficial do Instagram deles para compartilhar alguns retratos, que não tinham sido vistos até então, do casamento!

O casal real, que deu as boas-vindas ao pequeno Archie no dia 6 de maio de 2019, marcaram a data com três fotos de cada um dos eventos importantes que viveram. Um clique de quando anunciaram o noivado, em 2017; uma inédita do casamento, em branco e preto; e, por último, uma foto da aparição dos três depois do nascimento do filho.

No post, estava escrito na legenda:

Neste dia, dois anos atrás: No dia 27 de Novembro de 2017, Príncipe Harry e Meghan Markle anunciaram a novidade do noivado dos dois, para mais tarde se tornarem o Duque e a Duquesa de Sussex! Desde então eles celebraram o casamento e deram as boas-vindas ao seu filho, Archie!, colocaram.