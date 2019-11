Justin Timberlake diz sentir remorso e coloca culpa na bebida por ter aparecido de mãos dadas com outra atriz

27/11/2019 | 17:11



Depois de Justin Timberlake aparecer de mãos dadas e trocando carícias com a atriz Alisha Wainwright, o músico estaria sentimento remorso após o incidente. A partir de uma fonte próxima, o site E! News noticiou algumas das justificativas do cantor.

De acordo com o veículo, o artista estaria bastante arrependido de suas ações e acredita que o suposto flerte só aconteceu porque ele teria exagerado no consumo de bebida naquele dia. A fonte também relatou que Justin e sua esposa, Jessica Biel, mãe do filho de quatro anos de idade do músico, estão minimizando tudo isso e tentando rir do ocorrido como se não fosse nada. No entanto, o músico estaria incomodado com suas ações.

- Foi definitivamente inapropriado e uma coisa que faria qualquer esposa se sentir desconfortável. Ele bebeu demais e se deixou levar. Ele está se sentindo culpado e vai recompensá-la. Ela é muito boa para ele e ele sabe como é um cara de sorte. Ele disse que não foi nada demais, estavam todos apenas se divertindo e esse é o fim da história, declarou o contato ligado a Justin.

Lembrando que as fotos foram divulgados pelo jornal The Sun e mostram o músico com Alisha, sua colega de elenco nas gravações do drama ainda inédito Palmer, em uma noitada na companhia de amigos nas ruas da cidade de New Orleans. Logo depois do ocorrido, um representante da atriz falou com a US Weekly, revista norte-americana:

- Não há qualquer validade nessa especulação. Eles estão trabalhando juntos em um projeto. Os registros podem dar a entender outra coisa, mas literalmente, não foi nada. Eram alguns amigos, membros da equipe. Eles se conhecem e estavam se divertindo, declararam.

Bastante polêmico, né? Mesmo assim, Jessica continua usando o anel de casamento depois de toda essa situação.