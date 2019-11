Kim Kardashian diz que não irá mais postar fotos sensuais e afirma que irmão vazou fotos íntimas da ex-companheira

27/11/2019 | 17:11



Kim Kardashian não quer saber mais se sensualizar na internet. A socialite pegou todo mundo de surpresa ao afirmar em entrevista à New York Magazine que diminuirá a frequência de publicações ousadas em seu Instagram.

- Eu acho que não me preocupo mais em querer tirar toneladas de fotos em um biquíni fio dental. Eu estou evoluindo para uma fase em que não sinto mais a necessidade de acompanhar isso. Na verdade, eu só quero me deitar e relaxar. Eu não quero mais perder tempo do meu dia de folga como costumava fazer, quando chegava e pensavada que poderia dar uma foto ao Instagram. Agora fico pensando em viver o tempo real e me divertir. Se conseguirmos tirar uma foto, ótimo, explicou.

A beldade ainda contou que um dos motivos para ter tomado a decisão foi o fato de, agora, estar trabalhando como advogada e ter reuniões frequentes com Donald Trump e outros políticos:

- Eu pensei: ok eu estou na Casa Branca e, no dia seguinte, estava postando uma selfie de biquíni. Eu pensava que não queria que eles vissem isso.

Além disso, a socialite disse que também se viu envergonhada ao mexer nas redes sociais perto dos filhos:

- Percebi que nem podia rolar pelo Instagram na frente dos meus filhos sem nudez completa aparecendo no meu feed o tempo todo.

Para a publicação, a socialite ainda falou sobre um tema polêmico: as fotos íntimas vazadas de Blac Chyna, sua ex-cunhada. De acordo com Kim, Rob Kardashian, seu irmão, é o responsável por divulgar os cliques.

- Essa é uma questão complicada. Não por minha causa, mas pelo fato do meu irmão ter compartilhado fotos da mãe da filha dele e ele estar em meio a um processo.