Kendall e Kylie Jenner são vaiadas em partida de futebol americano e reagem

27/11/2019 | 17:11



Kylie e Kendall Jenner passaram por uma situação constrangedora na segunda-feira, dia 25, quando foram assistir a uma partida de futebol americano no LA Memorial Coliseum. As duas apareceram no telão do estádio e não foram bem recebidas pelo público que acompanhava a partida entre o Los Angeles Ram e Baltimore Ravens.

Assim que percebeu que estava sendo filmava, Kylie abriu o sorriso e abraçou a irmã, num momento bem fofo entre elas. Mas logo em seguida, uma chuva de vaias tomou conta do estádio. Nas redes sociais, fãs e internautas viralizaram o momento em que Kendall aparece no telão ao lado de uma amiga e é vaiada. A câmera ainda flagrou a reação de Kendall ao público, mandando beijinhos e fazendo dedinhos de paz, enquanto as vozes ainda tentavam constrangê-las.

E o clima não está bom também no reality show do clã! De acordo com o Radar Online, o afastamento de Kourtney Kardashian do programa está relacionado com Kim Kardashian. As duas não se dão bem e acabaram se distanciando:

- Kourt está acusando Kim de forçá-la a sair do programa, a menosprezando e cortando por meses ou anos. Ela está convencida de que tudo isso começou porque Kim ficou com ciúmes de que estava perdendo seu direito divino de ser a próxima na fila da mãe e, pouco a pouco, ela usa sua influência para minar Kourtney a todo momento. Ela implorou para que Kim parasse de atacá-la e se comportasse bem, mas não adiantou então ela não teve escolha a não ser ir embora, revelou uma fonte para a publicação.

Como você já viu, Kourtney anunciou que irá se afastar indefinitivamente o reality show da família para dedicar seu tempo aos cuidados com os filhos. Por enquanto, não há detalhes sobre quando isso irá acontecer e se ela voltará algum dia, embora Khloé acredite que ela não ficará por muito tempo longe da atração que já está no ar há 17 temporadas.