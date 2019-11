Luxo na Provence: 3 hotéis para se hospedar na região francesa

Maria Beatriz Vaccari



27/11/2019

Quem viaja pela frança encontra uma série de hotéis de alto padrão, que oferecem desde acomodações elegantes até tratamentos diferenciados em spas. O Rota de Férias visitou três ótimas opções de hospedagem de luxo na Provence, uma das regiões mais bonitas do país. Saiba um pouco mais sobre esses locais e veja as fotos na galeria.

Luxo na Provence

Domaine de Manville

O hotel Domaine de Manville é uma boa pedida para quem pretende explorar a região de Les Baux-de-Provence. A arquitetura e a disposição do hotel colocam o visitante em uma espécie de vila provinciana. Há acomodações em estilo apartamento e villas, que ficam mais afastadas do prédio principal e são ideais para famílias e viajantes que buscam ainda mais privacidade.

Spa, piscina, bar e campo de golfe também figuram entre as atrações. A dica é aproveitar para experimentar as receitas servidas nos restaurantes do hotel – o grande destaque é o L’Aupiho, dono de uma estrela Michelin.

Le Phébus & Spa

Pertinho dos vilarejos de Gordes e Roussillon, o Le Phébus & Spa consegue agradar até o viajante mais exigente. O cinco estrelas oferece um spa com tratamentos relaxantes realizados com produtos da tradicional marca francesa Carita.

O restaurante é um dos grandes destaques do pedaço. Ele é comandado pelo chef Xavier Mathieu, que também é proprietário do hotel. Vale a pena explorar as delicias do menu degustação e provar a saborosa sopa de pesto.

La Mirande

Referência quando o assunto é luxo, o La Mirande conquista o visitante com sua decoração elegante e seus belos papeis de parede. O hotel, que já foi a residência de cardeais, fica em frente ao famoso Palácio dos Papas, o ponto turístico mais famoso da cidade de Avignon.

Vale a pena almoçar no restaurante gastronômico do hotel, que é comandado pelo chef Florent Pietravalle e foi premiado com uma estrela Michelin. Além disso, é possível colocar a mão na massa e participar de aulas de culinária. O mais legal é que elas são realizadas em uma cozinha que fica nas fundações do hotel e data do século 1.