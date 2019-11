Após sair do SBT, Leo Dias revela admirar Lívia Andrade e diz: Independente do que você falar sobre mim

27/11/2019 | 16:10



Leo Dias não faz mais parte do quadro de funcionários do SBT. O colunista saiu de vez do Fofocalizando e, apesar de recentemente ter rompido sua amizade com Lívia Andrade, que também fazia parte da atração, ele garante que não há inimizades entre os dois.

Ao falar sobre a escolha de deixar a emissora de Silvio Santos em seu Twitter, Leo mandou uma mensagem especial para Lívia. Ele escreveu:

- Lívia, independentemente do que você falar sobre mim, quero que saiba que eu te admiro demais. Você é uma referência de uma grande profissional pra mim. Vou sentir saudades. E conte comigo no Carnaval.

O colunista, que anunciou a demissão na última segunda-feira, dia 25, ainda disse que não tem ressentimentos com a produção do programa. No entanto, em entrevista à revista Veja, ele deu detalhes sobre a demissão e disse ter sido discriminado pela produção do programa por ser dependente químico - Dias luta, há anos, contra o vício em drogas.

- Estou aliviado porque não era mais querido pelo elenco e direção do Fofocalizando. O SBT foi muito importante em me estender a mão na questão da minha condição de dependente químico, mas ao mesmo tempo o canal se aproveitou dessa questão.

Ele continuou, explicando melhor sobre a discriminação:

- Por eu ser dependente químico, não aumentaram o meu salário e também negaram todos os meus pedidos. Sou muito grato aos três anos em que fiquei na emissora, mas sentia que a praça de São Paulo não me respeitava mais. Eu não tenho script, havia uma tensão constante sobre tudo o que falaria no ar. Agora, eu ralava para trabalhar e levar conteúdo exclusivo à atração. Mas sei que errei muito também.

Leo Dias revelou que, apesar de não querer ser famoso e estar diariamente na televisão, conversou com Daniela Albuquerque, esposa de um dos sócios da RedeTV, sobre a possibilidade de ir para a emissora. Apesar dos problemas, o colunista ainda disse que é muito grato a Silvio Santos pela oportunidade e que em 2020 pretende começar a escrever um livro sobre o sequestro de Patricia Abravanel. Já estamos curiosos, né?