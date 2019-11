Com Cristiane, Pia convoca seleção para amistosos contra o México em dezembro

27/11/2019 | 16:00



A seleção brasileira feminina de futebol vai encerrar a temporada de 2019 com dois amistosos no País. Nesta quarta-feira, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, a técnica sueca Pia Sundhage anunciou a lista de jogadoras convocadas para um período de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), de 2 a 11 de dezembro em preparação aos amistosos contra o México nos dias 12, na Arena Corinthians, em São Paulo, e 15, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

A grande novidade é a presença da atacante Cristiane, chamada pela primeira vez desde que Pia assumiu o comando no final de julho. A jogadora do São Paulo teve uma lesão de grau dois no músculo posterior da coxa direita na partida contra a França, nas oitavas de final do Mundial, e só voltou a jogar no início deste mês.

Quem não estará nesta etapa de preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 será a atacante Marta. Pia explicou que a craque precisa de um descanso depois de um ano desgastante com a Copa América, competição realizada em março na qual o Brasil conquistou a vaga olímpica, e o Mundial da França, em junho e julho, além dos jogos pelo seu time nos Estados Unidos, o Orlando Pride.

"Ela precisa de um descanso e tem outras atividades. E esse trabalho dela é trabalho maravilhoso sendo um modelo para as jovens jogadoras. Conversamos e disse fique em casa e descanse. Ela é madura o bastante para saber o que é melhor para ela", disse Pia, em entrevista coletiva.

Outra que não estará com a seleção em dezembro é a goleira titular Barbara, que pediu para não ser chamada por conta de compromissos em sua faculdade de Enfermagem. "Ela é uma mulher e quer ser enfermeira e quem sabe médica. Ela tem provas agora em dezembro. Essa é a realidade do futebol feminino. Por isso não foi chamada", afirmou a treinadora.

Por não ser Data Fifa, apenas as jogadoras que não estiverem com calendário oficial pelos seus clubes foram chamadas. O próximo período será em janeiro, quando as últimas vagas olímpicas serão definidas.

O presidente da CBF, Rogério Caboblo, fez questão de ressaltar que os locais das partidas amistosas em dezembro foram escolhidos para enaltecer as equipes que se destacam no cenário feminino nacional e internacional. A Ferroviária conquistou o título do Campeonato Brasileiro e Corinthians, o da Copa Libertadores.

Confira a lista de convocadas da seleção brasileira:

GOLEIRAS - Letícia (Corinthians), Luciana (Ferroviária), Carla Maria (São Paulo) e Gabrielli (Flamengo);

DEFENSORAS - Tamires (Corinthians), Fernanda (Flamengo), Erika (Corinthians), Rafaelle (Changchun-CHN), Bruna Benites (Internacional), Tayla (Benfica-POR), Kathellen (Bordeaux-FRA), Isabella (Palmeiras), Giovana (Avaldsnes-NOR) e Bruna (Avaí-Kindermann);

MEIAS - Fabiana (Internacional), Luana (Jeonbuk-COR), Gabi Zanotti (Corinthians), Aline Milene (Ferroviária), Debinha (North Carolina Courage-EUA), Poliana (São José), Andressinha (Portland Thorns-EUA) e Chu (Changchun-CHN);

ATACANTES - Cristiane (São Paulo), Millene (Corinthians), Victoria (Corinthians), Duda (Avaldnes-NOR) e Beatriz (Incheon Hyundai-COR).