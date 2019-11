Projeto Vida Saudável organiza festa à fantasia com seus integrantes

Do Dgabc.com.br



27/11/2019 | 14:51



Nesta quarta-feira (27), o Projeto Vida Saudável realizou uma Festa à Fantasia, em confraternização do mês de novembro, no Salão Nobre do Fundo Social de Solidariedade. Além dos integrantes do projeto, as crianças também participaram e se divertiram com muita música, dança e brincadeiras.

O Vida Saudável é um projeto da Prefeitura Municipal, realizado através da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer em parceira com a Secretaria de Saúde, e estimula os participantes a praticarem atividades físicas, especialmente a caminhada, almejando contribuir ativamente com a saúde e bem-estar.

Para fazer parte do Projeto Vida Saudável basta comparecer em frente à UBS Santa Tereza, às segundas, quartas e sextas-feiras, às 8h.

UBS Santa Tereza

Avenida Jean Lieutaud, nº 373, Jardim Santa Tereza – Rio Grande da Serra