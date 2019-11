27/11/2019 | 14:11



Morreu no dia 26 de novembro o famoso chef Gary Rhodes, aos 59 anos de idade, em Dubai. De acordo com o que o jornal britânico Daily Mail noticiou no dia 27 de novembro, a causa da morte não foi divulgada.

Segundo a família, ele partiu ao lado de sua esposa Jennie:

O Gary morreu (...) aos 59 anos, tendo sua amada esposa Jennie ao seu lado. A família gostaria de agradecer a todos pelo apoio e pedir por privacidade durante esse momento, disse a família em comunicado.

Gary nasceu no Reino Unido e ficou conhecido por liderar realities culinários como MasterChef, MasterChef USA e Hell's Kitchen, além de seu próprio seriado, Rhodes Around Britain.