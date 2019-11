Record define cobertura do adeus a Gugu Liberato e explica como ficará o Canta Comigo

27/11/2019 | 14:11



A Record, junto com o seu departamento de jornalismo, parece já ter planejado toda a cobertura para cobrir o velório do apresentador Gugu Liberato, que está previsto para a próxima quinta-feira, dia 28.

Segundo o colunista Flávio Ricco, o trajeto, a partir do desembarque do corpo do jornalista, terá uma cobertura especial e será acompanhado por um grande número de repórteres e cinegrafistas. Nos últimos dias, as equipes envolvidas com a programação já teriam visitado a Assembleia Legislativa, em São Paulo (local escolhido para o velório), e o cemitério Gethsêmani, no bairro do Morumbi, onde acontecerá o sepultamento, para definir todos posicionamentos técnicos.

A direção de jornalismo, de acordo com a coluna, estaria solicitando um empenho especial de seus profissionais, já que esta promete ser uma cobertura de grande porte para a despedida de um grande comunicador.

Com relação ao reality Canta Comigo, anteriormente liderado por Gugu, os próximos episódios serão exibidos normalmente, servindo até como uma homenagem ao apresentador. Entretanto, o funcionamento da final do programa ainda era uma incógnita.

Contatados pelo ESTRELANDO, a assessoria da Record confirmou que o Canta Comigo já está todo gravado - inclusive a final. Também explicou que já foram gravadas algumas opções de término, em que caberá ao público escolher o vencedor.