Beatriz Ceschim



27/11/2019 | 13:18

O Nordeste brasileiro é repleto de paisagens de tirar o fôlego. Com praias maravilhosas e uma cultura riquíssima, essa é uma ótima opção de destino para suas próximas férias. Confira três lugares para conhecer pela Bahia, um dos estados mais bonitos da região.

3 lugares para conhecer pela Bahia

Um dos destinos mais incríveis do estado é Salvador. A capital baiana combina o melhor da história, culinária e belezas naturais da região em um só lugar. O viajante pode aproveitar quatro dias pela cidade para conhecer tanto a cidade alta, quanto a parte baixa do município. Durante esse período, o turista consegue visitar os pontos mais importantes do local, como o Pelourinho, o Forte da Barra e as famosas igrejas do Bonfim e de São Francisco.

Para o viajante que prefere estar em contato com a natureza, a Chapada Diamantina é o destino ideal no estado. Num roteiro de quatro dias pelo local, o visitante pode fazer diversas trilhas, aproveitar cachoeiras e conhecer a Gruta Azul, com águas cristalinas. Para ver a rota pelas cidades de Andaraí e Lençóis, clique aqui.

Outro destino baiano queridinho entre os viajantes é Porto Seguro. O local abriga lindas paisagens, como as praias dos Coqueiros e de Pitinga. Durante uma semana na região, o turista consegue visitar o centro histórico do município, uma reserva indígena e a cidade de Santa Cruz Cabrália. Além disso, o visitante pode aproveitar o complexo aquático do Arraial d’Ajuda Eco Resort, o Eco Parque. Para conferir o roteiro por essa área, clique aqui.

Conheça os melhores resorts da Bahia