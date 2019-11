Gerenciadores de senhas: como esses apps podem ajudar idosos na internet

Da Redação



Ajudar os pais ou pessoas idosas com a tecnologia nem sempre é uma tarefa fácil. Dependendo da habilidade deles com tecnologia, a experiência de ajudá-los pode ser levemente irritante ou um pouco apocalíptica.

Vale ter em mente que alguns minutos dedicados ao compartilhamento de conhecimento pode fazer uma grande diferença, ajudando idosos a ficarem mais seguros nas operações online e evitando ameaças cibernéticas comuns. E isso é ainda mais importante quando se trata de ajudá-los a melhorar a segurança de suas senhas com o uso de um gerenciador de senhas.

É claro que existem muitos idosos com experiência em tecnologia, mas para aqueles que não são familiarizados com o mundo digital, algumas táticas podem ajudar. O 33Giga, que é um grande fã de gerenciadores de senhas, e a LogMeIn, que desenvolve o LastPass, separaram as dicas a seguir.

Idosos são o principal alvo de roubos e fraudes cibernéticos

A população com mais de 60 anos é um alvo atraente para os criminosos cibernéticos. Muitos idosos não cresceram com a tecnologia e geralmente têm menos conhecimento ou vivência tecnológica do que as gerações mais jovens.

Os criminosos cibernéticos e os golpistas exploram essa falta de conhecimento cibernético para extrair informações úteis ou até roubar dinheiro.

Como um gerenciador de senhas irá ajudar: certifique-se de que idosos evitem clicar em links suspeitos em e-mails ou mensagens de texto, em anúncios on-line, nas mídias sociais e em sites.

Recomende que não cliquem em um link de login, mas que digitem a URL no próprio navegador. O gerenciador de senhas facilitará isso, mantendo os links para todas as suas contas on-line em um cofre seguro, onde os idosos podem simplesmente iniciar um site quando quiserem fazer login.

Os planos de fim de vida útil devem incluir contas online

Falar sobre os preparativos para a morte pode ser angustiante, mas lidar com os detalhes agora pode economizar muito tempo e estresse para os entes queridos, especialmente em meio ao processo de luto. Com tantas senhas para rastrear, geralmente para contas importantes como finanças e assistência médica, pode ser difícil para os entes queridos obterem acesso a contas se as senhas não foram guardadas e registradas corretamente.

Como um gerenciador de senhas irá ajudar: com todas as senhas armazenadas em um cofre, os idosos irão garantir que seus filhos e outros entes queridos tenham os detalhes necessários para fechar contas e realizar seus desejos finais. Um gerenciador de senhas como o LastPass tem até o recurso “Acesso de emergência”, que facilita a um ente querido solicitar acesso a um cofre (sem precisar saber a senha mestre) quando chegar a hora.

Economize tempo e reduza o estresse no que diz respeito à tecnologia

Pode ser difícil para alguém acompanhar as mudanças tecnológicas. Sem contar que smartphones, laptops e tablets podem ser intimidadores para as pessoas que não os usam todos os dias. Por isso, tudo o que puder ser feito para tornar a navegação na Web uma experiência mais fácil ajudará os idosos a se sentirem mais confortáveis com a tecnologia.

Como um gerenciador de senhas irá ajudar: os idosos já têm o suficiente para lembrar e se preocupar, não precisam do estresse adicional de memorizar as senhas. Um gerenciador de senhas os ajuda a reunir todas as senhas em um único local seguro, que pode acessado independentemente de onde estejam ou de qual dispositivo estejam usando. Ao salvar e preencher as senhas, criar novas senhas mais seguras e facilitar o acesso a sites para efetuar login, um gerenciador de senhas pode ajudar tornar as interações diárias dos idosos com a tecnologia muito mais fáceis e intuitivas.