10 extensões para navegador que vão facilitar sua vida na internet

Da Redação



27/11/2019 | 13:18

Já faz um tempo que as extensões para navegadores são grandes aliadas de quem trabalha ou passa muito tempo na frente do computador. Elas trazem para o Google Chrome (e os demais browsers baseados no Chromiun, como o Opera, Torch, Citrio, vivaldi) uma série de ferramentas que ajudam a otimizar experiências e tarefas. Para te ajudar a deixar a sua rotina mais prática (e divertida), o 33Giga sugere 10 extensões úteis (ou não):

Netflix Party

Netflix Party é uma extensão para Google Chrome que permite assistir a filmes e séries à distância com amigos. Na prática, a ferramenta cria uma espécie de espaço virtual que pode ser acessado pelas pessoas diretamente do conforto de suas casas. Saiba aqui como usar.

Tweet Counter

Desde 2006 conhecido por seu limite de 140 caracteres por publicação, em dezembro de 2017, o Twitter decidiu aumentar esse número para 280 toques. Junto com a atualização, veio ainda a retirada do contador de caracteres, o que faz com que o usuário não saiba exatamente quantos caracteres já digitou. Se você é da turminha que não curtiu a mudança, pode contar com a extensão Tweet Counter para ter o contador de letras e espaços de volta. Saiba mais aqui.

Spotify Web Player Control With Lyrics

Fã de karaokê? A extensão Spotify Web Player Control With Lyrics permite que você acompanhe a letra da música que está escutando no streaming sem ter que abri-la em outro site. O atalho adicionado pela extensão no navegador ainda oferece um player, que te ajuda a controlar as canções de qualquer janela. O 33Giga testou e te mostra aqui como funciona.

Unspoiler

Receber um spoiler na internet daquele filme ou série que você ainda não assistiu pode ser bem frustrante. Contudo, a extensão Unspoiler vai te ajudar a se blindar dessa situação. Na prática, ela esconde em sites e redes sociais todas as informações relacionadas ao assunto que você não quer saber. Aprenda a usar neste tutorial.

Vigie Aqui

O Vigie Aqui (Colour of Corruption) é um plug-in que pinta de roxo os nomes dos políticos que estão respondendo a processos na justiça – dos indiciados e investigados até os réus e condenados. Ela funciona em sites da web, buscadores, redes sociais e até nas páginas dos próprios políticos e partidos.

GetThemAll

Já a extensão GetThemAll permite aos usuários baixar tudo o que está em uma página da internet. O processo não é nem um pouco trabalhoso, só é preciso acessar o site, clicar no ícone e escolher o vídeo, imagem, arquivo HTML ou documentos linkados que deseja fazer download.

Invideo

Sem tempo para assistir a um vídeo completo? A extensão Invideo para YouTube vai te ajudar a encontrar mais rapidamente, dentro de vídeos na rede social, trechos que tenham palavras-chaves específicas. Você pode baixar a extensão aqui, e depois seguir o tutorial do 33Giga para aprender a instalar e usar.

Email tracking

Muito útil para quem trabalha com prazos ou transações por e-mail, a extensão Email tracking vai te avisar sempre que o destinatário abrir seus e-mails. A extensão é bastante útil para garantir que a pessoa recebeu o seu e-mail – e também para saber se ela está te ignorando! O recurso funciona no Gmail e no G Suite, e é totalmente gratuito.

Ghostery

Uma das extensões mais populares quando o assunto é privacidade, a Ghostery exibe em detalhes todas as informações a seu respeito que o site que você está visitando tem acesso. No geral, ela mostra os dados que são coletados e permite que você bloqueie o acesso ao conteúdo que não quer mostrar.

nCage

Na lista das mais inúteis, mas não menos divertidas, está a nCage, que substitui todas as imagens de todos os sites por fotos do ator Nicolas Cage. Apesar de não servir para nada, é legal para pregar uma peça naquele colega de trabalho que está voltando das férias e dar uma animada no escritório.

