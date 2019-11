Wi-Fi: as principais dúvidas sobre segurança e aumento do alcance do sinal

Da Redação



27/11/2019 | 13:18

O uso do Wi-Fi se tornou um dos principais caminhos de acesso dos brasileiros à internet e sua utilização está bastante difundida. No entanto, por trás dessa tecnologia há algumas dúvidas que pairam na mente dos usuários.

O 33Giga e Fabio Simonagio, diretor de engenharia da operadora de telecomunicações Linktel, relacionam as cinco principais dúvidas sobre a segurança e o aumento do alcance do sinal da rede.

1. Como usar o Wi-Fi de forma segura?

É fundamental verificar as atualizações disponíveis no site do fabricante do roteador e do dispositivo. Além disso, sempre usar uma senha forte na rede com números, caracteres especiais, além de letras maiúsculas e minúsculas. A sequência deve ter pelo menos 16 dígitos, o que dificulta o acesso por pessoas não autorizadas.

2. Como saber se tem algum usuário “pirata” usando o seu Wi-Fi?

No roteador Wi-Fi é possível ver os endereços IP e Mac address dos aparelhos conectados à rede. Se houver algum dispositivo desconhecido ou um número maior do que o de eletrônicos que você possui, sua rede pode estar sendo usada por terceiros.

3. Posicionar o roteador mais alto possível melhora o sinal?

Quanto mais alto o roteador estiver posicionado, melhor o sinal do Wi-Fi, pois o funcionamento das ondas será numa espécie de efeito “guarda-chuva”.

4. Outros aparelhos elétricos e espelhos prejudicam a internet?

Sim. Aparelhos que emitem ondas eletromagnéticas, como os telefones sem-fio, podem interferir na qualidade do sinal. Já os espelhos podem prejudicar a correta dispersão das ondas do roteador.

5. Usar vários roteadores melhora o sinal?

Pensando nessa questão de ampliação do sinal, o indicado é usar “repetidores”, que fazem o sinal chegar mais longe. Alguns fabricantes têm o roteador e o repetidor que trabalham juntos. Caso o usuário tenha mais de um roteador no mesmo local é provável que haja interferência. Por isso, não é recomendado.

