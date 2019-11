Padre Fábio de Melo tem crise antes de show: Fantasma do pânico me revisitou

27/11/2019 | 12:11



Padre Fábio de Melo usou suas redes sociais para abrir o jogo sobre um recente ataque de pânico que sofreu antes de um show que iria realizar. No Instagram, ele postou uma sequência de fotos da apresentação e voltou a falar sobre sua saúde mental, que até mesmo o fez excluir sua conta no Twitter:

Hoje, mais uma vez, minutos antes de subir ao palco, o fantasma do pânico me revisitou. Mas Deus me reergueu através do povo de São Benedito, Ceará. Obrigado!

Nos comentários de seu desabafo, ele recebeu o apoio de diversos famosos, como Evaristo Costa, que disse:

Amém.

Já Eri Johnson comentou:

Um homem de Deus como você é, tenho certeza que irás vencer, eu tenho fé.

Lembrando que ele foi diagnosticado com a Síndrome do Pânico e vez ou outra abre o jogo sobre o assunto por meio de entrevistas ou em posts nas redes sociais.