Veja dicas para aumentar a durabilidade da bateria da moto

Da Redação



27/11/2019 | 12:18

A bateria de um veículo, muitas vezes, recebe atenção apenas quando apresenta falhas. Mas existem alguns cuidados que podem preservar o item, fundamental para a partida e o perfeito funcionamento dos sistemas elétricos e eletrônicos da motocicleta.

“A vida útil de uma bateria, assim como de diversos outros componentes, depende também da forma que a moto é utilizada. Mas existem boas práticas que podem favorecer a sua durabilidade”, afirma Jeferson Scarelli, consultor técnico da Lucas, que oferece componentes para manutenção automotiva.

Dicas

É importante verificar no manual do veículo a capacidade de carga extra da bateria, já que acessórios, como rastreador, tomada USB (para carregar celulares e utilização de GPS) e alarme podem exigir uma demanda maior da carga da bateria.

“Além disso, é importante evitar que a moto fique parada. Rodar ao menos 25 a 30 minutos por dia prolonga a vida útil do componente”, esclarece Scarelli.

Também é indicado fazer um check-up periódico da bateria e do sistema de iluminação, principalmente antes de viagens longas ou quando a peça já está sendo utilizada há algum tempo, considerando a durabilidade dela. Oficinas especializadas podem medir a carga de energia da bateira com equipamentos específicos, que verificam se há fuga de corrente.

“É igualmente importante ficar atento na hora da troca das lâmpadas do farol e da lanterna, que precisam estar dentro do padrão especificado pelo fabricante da moto. Uma lâmpada com maior potência vai consumir mais carga da bateria, prejudicando o correto funcionamento do componente”, finaliza o especialista.