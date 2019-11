Azul: a cor preferida dos motoristas em 2019 (e, possivelmente, em 2020)

Da Redação



A empresa especializada em tintas PPG divulgou sua pesquisa de tendências de cores automotivas de 2019. Ela mostra um aumento na demanda por carros com cor azul – o que, de acordo com a companhia, reflete a busca dos motoristas por paz e tranquilidade em meio a um mundo bastante inquieto.

Mantendo uma constância de 8% dos dados globais totais de popularidade de cores e perdendo apenas para cores neutras, como o branco, preto, prata e cinza, o azul reflete o desejo dos consumidores por, de acordo com a companhia, aventura, relaxamento e confiabilidade.

A Europa testemunhou um maior número de consumidores escolhendo a cor azul para os seus automóveis em 2019, a uma alta de 11% e um aumento de 1% em relação ao ano passado. Logo atrás, na América do Norte, o azul representa 10% dos projetos automotivos – a mais alta depois dos tons neutros. A região da Ásia-Pacífico teve 7% dos consumidores escolhendo o azul, com a América do Sul tendo apenas 2% de automóveis azuis.

Embora haja uma previsão de aumento dos automóveis azuis nos próximos quatro anos, a tonalidade oferece muitas nuances, que podem ser transformadas com diferentes efeitos de pigmento, flocos metálicos finos ou grossos, micas luminosas e flocos de vidro brilhante. Azuis cromáticos, com leves tons de vermelho ou verde, já se fazem notar no mercado automotivo e continuarão a evoluir nos próximos anos.

“Agora, mais do que nunca, os consumidores desejam fazer uma declaração – seja através das escolhas de cores ou das marcas que adquirem”, diz Jane Harrington, gerente de estilo de cor de revestimentos automotivos da PPG. “Vemos o retorno de cores mais ousadas em muitos segmentos de consumidores. A versatilidade do azul automotivo – do claro até o índigo – possibilita que consumidores transmitam o que sentem.”

Os motoristas não escolhem apenas tons de azul para os seus automóveis, mas também seguem esta tendência para a cor de suas casas, eletrônicos e detalhes automotivos. A PPG anunciou, no início deste ano, a Cor do Ano de 2020 para o mercado de tintas decorativas, Porcelana Chinesa (PPG1160-6), uma mistura de cobalto e azul temperamental que confere calma, esperança e sono reparador – fatores preciosos em um mundo inquieto.

“A necessidade de simplicidade e escapismo da tecnologia é, em parte, a razão pela qual os consumidores desejam a cor azul, que nos aproxima de elementos naturais como o mar e o céu – que representam paz e serenidade”, conta Dee Schlotter, gerente sênior de marketing de cores, marca de tinta PPG.

“Além das preferências de cores na parte externa dos automóveis, os consumidores desejam incorporar opções mais coloridas para os detalhes das rodas”, afirma Jennifer Solcz, gerente global da PPG para revestimentos industriais no segmento de rodas. “Neste momento, vemos os designers de rodas optando por tons complementares de azul e cinza-azulado e opções mais ousadas para logotipos, faixas de corrida e outros enfeites para uma aparência personalizada e coesa”, avalia a executiva.

