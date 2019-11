Corpo de Gugu Liberato será velado em caixão aberto

27/11/2019 | 11:10



O voo que trará o corpo de Gugu Liberato chegará ao Brasil na manhã de quinta-feira, dia 28, no aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo. Em nota divulgada à imprensa, a assessoria do apresentador informou que o corpo de Gugu já está sendo preparado para o translado e permanecerá na funerária nesta quarta-feira, dia 27, e depois seguirá para o aeroporto de Orlando, onde será embarcado no mesmo voo que os familiares do apresentador.

Foi montado um forte esquema de segurança para o carro funerário seguir até a Assembleia Legislativa de São Paulo, na zona sul da capital paulista, onde irá acontecer o velório que será aberto ao público. O velório está previsto para iniciar por volta do meio-dia de quinta-feira, se estendendo até às 10h de sexta-feira, dia 29. O corpo de Gugu será velado em caixão aberto. Em seguida, o corpo seguirá em carro de bombeiros para o Cemitério Gethsêmani, no Morumbi, onde será sepultado no jazigo da família.

Na terça-feira, dia 26, a assessoria do apresentador divulgou um comunicado denunciando um golpe de um falso organizado do velório: Uma pessoa chamada Júnior está ligando para vários artistas comunicando que estaria organizando o velório do Gugu e que a mãe dele gostaria de falar com esses artistas. Peço a todos a gentileza de informar que não existe ninguém organizando o velório do Gugu, ninguém convidando artistas para falar com a família que não tem condições de falar com ninguém. Estamos procurando o telefone desta pessoa para quem sabe acionar as autoridades e mostrar que os valores são outros, diz a mensagem de áudio enviada pela assessora Esther Rocha.

Nas redes sociais, familiares e amigos do apresentador continuam se despedindo. André Liberato, sobrinho de Gugu, publicou a última foto da família completa reunida. Na imagem, o jornalista aparece ao lado da mãe, Maria do Céu, de 90 anos de idade.

Última foto que tiramos juntos, em um momento especial planejado com muito carinho em cada detalhe. Foi maravilhoso, conseguir juntar todos os primos, tios, cunhados. Foi, também, a última vez que nos vimos, escreveu em trecho do texto de despedida.

E finalizou:

Meu padrinho se foi, sei que estará olhando por nós, torcendo pelo sucesso de todos. Estou certo que Deus está te recebendo de braços abertos... sua missão de alegrar multidões foi concluída com sucesso, como sempre! As lembranças serão eternas nas histórias que podem ser contadas por cada um desse Brasil que tanto te aplaudiu de pé. Saudades eternas tio GUGU!

Homero Salles, melhor amigo de Gugu e responsável pela direção do programa Viva a Noite em 1982, enviou uma carta ao colunista Flávio Ricco explicando a decisão de não vir ao Brasil para acompanhar o velório e sepultamento. A despedida de Homero aconteceu nos Estados Unidos, nos últimos momentos de vida de Gugu - quando ele estava na UTI do hospital na Flórida.

Veja a carta na íntegra:

Estive desde o primeiro dia aqui em Orlando, dando suporte a família do Gugu, tentando entender os desígnios de Deus e totalmente inconformado com essa fatalidade. Quem conheceu nossa amizade sabe o que estou passando. Não preciso dizer nada... Consegui estar ao seu lado ainda com um sopro de vida e tive o privilégio de poder despedir-me, sozinhos no quarto do Hospital, onde pude dizer o quanto o amava e a falta que ele vai fazer em minha vida...quisera eu, que fosse mais uma conversa e não um triste monologo. Esses momentos a sós, foram a minha dolorosa despedida... Era mais que um amigo partindo...era a pessoa com quem mais conversei em minha vida, meu parceiro de milhares de horas de trabalho e outras milhares de horas de convívio, viagens maravilhosas com nossas famílias, momentos inesquecíveis e conversas intermináveis. Não tenho mais lágrimas para derramar e não tenho a força de sua mãezinha, Maria do Céu, que aos 90 anos, consegue com seu exemplo firme e forte, manter a família de pé, para ir ao seu funeral...eu ficarei agora de longe, na retaguarda, como sempre estive e orando muito para que ele tenha a paz que merece e que o Senhor Jesus o acolha em seus braços. Adeus Gugu e como você sempre dizia... - vamos falando ...

A morte de Gugu foi confirmada na sexta-feira, dia 22. Ele tinha 60 anos de idade e sofreu um acidente em sua casa na Flórida, nos Estados Unidos, na quarta-feira, dia 20 de novembro.