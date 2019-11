27/11/2019 | 11:03



Os investidores estrangeiros no mercado de juro futuro aumentaram na terça-feira, 26, as posições líquidas compradas em taxas/vendidas em PU (aposta na alta da taxa) em 242.237 para 2.585.885 contratos em aberto, de 2.343.648 anteriormente. As informações são da B3.

Os bancos, que estavam tomados em 260.500 contratos, agora estão doados em 718.510 contratos.

Os investidores locais, por sua vez, diminuíram as posições líquidas vendidas em taxa, que refletem aposta em corte de juro, em 745.932, para 2.001.909 contratos em aberto, de 2.747.841 anteriormente.