'Ia falar o quanto gosto dele e não falei', lamenta Luiza Ambiel sobre Gugu

27/11/2019 | 10:53



Uma das referências do quadro Banheira do Gugu, no SBT, nos anos 1990, Luiza Ambiel não se conforma com a morte do amigo. O velório do apresentador Gugu Liberato deverá ser aberto ao público ao meio-dia de quinta-feira, 28, na Assembleia Legislativa de São Paulo, segundo informação divulgada pela assessoria do comunicador.

Ele morreu após um acidente doméstico na residência onde morava em Orlando, nos Estados Unidos. Gugu caiu de uma altura de quatro metros, chegou a ser socorrido e a permanecer 48 horas em uma UTI, mas não resistiu.

Luiza Ambiel falou sobre o relacionamento dela com Augusto Liberato durante entrevista ao TV Fama, da Rede TV!. A atriz lamenta não ter expressado tudo o que sentia ao apresentador na última vez em que estiveram juntos. "Estava um clima tão bom. E eu ia falar o quanto eu gosto dele e não falei", disse.

Luiza Ambiel também chegou a participar de uma representação do quadro no programa do Jô Soares. "Achei que ele (Gugu) iria brigar comigo, mas ele olhou no meu olho e disse: 'Arrasou'. Era muito generoso", relembrou.